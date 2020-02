Paola Durante recibe propuesta de matrimonio en San Valentín: "Es el hombre de mi vida"

Ciudad de México.- La cantante y conductora, Paola Durante, fue captada por TV Notas muy bien acompañada por un hombre con quien llegó a un restaurante de la colonia Polanco en la Ciudad de México.

Al ser cuestionada sobre su acompañante, la famosa admitió que se trata de su pareja sentimental con quien sale desde octubre de 2019 y de quien está perdidamente enamorada.

Es el hombre de mi vida, en este momento soy la mujer más enamorada, plena y correspondida; por primera vez me siento amada ”.

Siempre me sentí como un trofeo que los hombres presumían, solamente me buscaban para exhibirme, jamás me sentí como ahora con él”.