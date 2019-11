Parador turístico Yaqui obra inconclusa en el abandono

Ciudad Obregón, Sonora.- A más de cinco años de haberse construido el parador turístico Yaqui sobre la carretera Federal 15 con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, este se encuentra en total abandono y sin nadie que lo reclame.

Pese a que el imponente Danzante Yaqui de 26 metros de altura adorna el paisaje, el lugar ha sido víctima del vandalismo con el robo del cableado eléctrico y los sanitarios se encuentran incompletos.

La obra realizada durante el sexenio pasado, tenía como finalidad que los ocho pueblos de la Tribu Yaqui vendieran sus artesanías y gastronomía a quienes circularan por la Cuatro Carriles, además de ofrecer un área de descanso para los viajeros, aún no ha sido entregada al municipio de Cajeme.

El regidor étnico, José Víctor Buitimea Álvarez, señaló que la obra no ha podido ser utilizada, ya que esta se encuentra inconclusa, e incluso no hay instalaciones eléctricas.

Indicó que el lugar cuenta con un espacio asignado, pero debido a las condiciones en las que se encuentra el lugar, todavía no se ha concretado la obra.

Lástima el proyecto porque no lo han terminado y se están llevando todo, no hay alumbrado y el lugar no cuenta con electricidad”.