"Pedí a las enfermeras que me mataran": El tormento de mujer al desarrollar enfermedad tras cesárea

Melbourne, Australia.- Adelle Ingram, una abogada australiana de 33 años de edad, llegó a pedirle a sus enfermeras que acabaran con su vida al sufrir un insoportable dolor en el abdomen después de dar a luz a su hijo por cesárea.

Una radiografía y tomografía computarizada revelaron que el paralizante sufrimiento de la mujer, el cual los médicos creían "normal" después de la operación, se debía a que uno de sus intestinos había explotado y estaba gravemente enferma de sepsis.

Adelle y su esposo Trent se casaron en 2015, y a principios de 2018 se llenaron de emoción al saber que esperaban a su primer hijo juntos.

La abogada siempre había temido al parto natural, por lo que desde el principio supo que optaría por una cesárea. El 15 de octubre de 2018 llegó el día en que Adelle fue admitida en el hospital para ser intervenida, y su pequeño Lincoln nació pesando más de 3 kilogramos.

Sin embargo, en los días siguientes a la cesárea, Adelle comenzó a desarrollar un severo dolor abdominal que cada día se volvía más insoportable, al grado de que la mujer no mostraba signos de recuperación.

Adelle describió el dolor incesante como una sensación de “golpeteo” cada vez que se movía. Las enfermeras insistían en que esto era normal, y al no tener previa experiencia, la abogada confió en que estuvieran en lo correcto.

No me di cuenta de que el dolor no era normal porque no sabía cómo me debía sentir después de una cesárea. Les creí cuando dijeron que probablemente se debía a que mi intestino estaba siendo perezoso y que todo comenzaría a trabajar de forma normal pronto”, describió Adelle.