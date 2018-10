Pescadores del sur de Sonora tienen pérdidas millonarias por mal clima

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima adverso que se ha presentado en las últimas semanas registra efectos negativos en la temporada camaronera, en la que se han perdido días muy importantes que pudieron mejorar la producción y los pescadores de la región ven pérdidas.

Protección civil no permitió que los barcos entraran al agua | Internet

No solo sus viviendas fueron afectadas por la Tormenta Tropical ‘Sergio’, sino que muchos pescadores del sur de Sonora no pudieron llevar el sustento a sus hogares ya que por las condiciones del clima no pudieron entrar al mar.

Son alrededor de mil 600 pescadores de 30 cooperativas y 60 embarcaciones mayores, que padecen la escasez de pesca en épocas de lluvias porque se ven obligados a suspender sus actividades cotidianas lo que afecta su economía y la de sus familias.

Pescadores no salen al mar

Raúl Apodaca Castro, titular de la oficina de la Comisión Nacional de Pesca en Huatabampo, explicó que las recientes lluvias provocaron que los pescadores rivereños no pudieran salir a pescar por las condiciones climatológicas, esto conlleva a que dejen de llevar el sustento a sus familias, sin que tengan la oportunidad de recibir alguna ayuda o apoyo de parte del Gobierno Federal y del Estatal para sortear la temporada.

Los pescadores ribereños se ven imposibilitados de salir a realizar sus actividades ante los efectos de los fenómenos meteorológicos”, explica Apodaca.

Por su parte Sergio Maldonado Ríos, presidente de la Cooperativa ‘Empalme - Guaymas’, señala que las tormentas que se han acercado a la región desde el inicio de la temporada, el 11 de septiembre pasado, han obligado a las autoridades de Capitanía de Puerto a cerrar el puerto a la navegación, sobre todo de las embarcaciones menores.

Añadió que en el mes que tienen de actividad, al menos seis días se han perdido por ese mal tiempo.

Barcos igual

En la captura del ‘oro rosado’ por los barcos en altamar, prácticamente se encuentran en la misma situación, ya que el clima no los ha dejado trabajar como quisieran y eso repercute en la producción general, asegura Arnulfo Navarro Carrillo.

El jefe de la Oficina de Pesca, explica que la Capitanía de Puerto ha cerrado la navegación en algunos días por los fenómenos climatológicos y ante eso nada se puede hacer, el protocolo de seguridad indica que las embarcaciones se tienen que resguardar, la Tormenta Tropical ‘Sergio’ otra vez obligó a parar la captura del camarón.

El ciclo inició muy bien, teníamos esperanza que así se mantuviera, de hecho hubo algunas salidas buenas, donde las pangas regresaban con hasta 30 kilogramos de producto, en lo particular yo tuve un viaje de 200, pero con este clima que te deja trabajar un día sí y dos no, estamos inciertos, aunque más vale prevenir”, comenta.

Se generan pérdidas

Si un pescador aproximadamente obtiene 20 kilos de camarón en la pesca, y el kilo a la venta está alrededor de 120 pesos, se obtiene un resultado de 2 mil 400 pesos perdidos por ribereño, esto multiplicado por los pescadores que están sin poder trabajar, que son alrededor de mil 600, nos da un total de 3 millones 884 mil pesos perdidos diarios y si sumamos los 6 días que no se ha podido entrar al agua por los fenómenos climatológicos, existen pérdidas millonarias que sin duda afectarán la producción.