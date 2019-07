¿Plantel de Cobach podría no cerrar sus puertas tras declaraciones de AMLO?

Navojoa, Sonora.- A raíz de las declaraciones vertidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde señala que ninguna escuela cerrará sus puertas, impulsores del Cobach plantel San Ignacio, el cual tiene la orden de ser cerrado tras la conclusión de los estudios de alumnos de tercer y quinto semestre, señalaron que continúan con la incertidumbre sobre si se llegará a las acciones o quedará en palabras.

López Obrador reiteró su compromiso con la educación, mencionó que ninguna escuela se cerrará durante su gestión por lo que investigará la información del cierre de algunos planteles.

Esperan se haga oficial

Por su parte, la directora del plantel en San Ignacio, Nora Elizabeth Contreras López, comentó que aún no han recibido alguna información oficial, pero espera que la decisión de las autoridades se realice y pase de las palabras a los hechos.

Dijo que a la fecha ningun estudiante se ha inscrito porque no se aceptarán a más alumnos de nuevo ingreso por una disposición oficial, es decir, está la órden de no abrir inscripciones para primer año.

Hasta ahorita tenemos la orden por parte de la Dirección General de que no se abriría un nuevo grupo y por eso nadie ha venido, la idea según es terminar con los grupos de tercero y quinto semestre, respectivamente, para cerrar el plantel, pero ahora ante esta noticia todo cambia”, explicó.

La regidora Berenice Jiménez, señaló que desde el 2018 se han movido para evitar que el plantel cierre sus instalaciones, por lo que acudieron con diferentes áreas competentes, en donde se les dijo que era un problema federal, optando por mandar un escrito al senador Damián Zepeda.

Cuando por la mañana miré la noticia del presidente me llenó de ilusión, pero ahorita no podemos confiar solo en las palabras, hace mucho tiempo que llevamos impulsando este proyecto de cancelar el cierre de la escuela y no han hecho nada, espero que pasen a los hechos”, señaló.