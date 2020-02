"Pobre hija de papi": Se 'comen viva' a Danna Paola por revelar que fue difícil vivir en España ya que "no sabía usar la lavadora"

Ciudad de México.- La actriz y cantante Danna Paola fue blanco de burlas por declarar en una entrevista que le fue muy difícil irse a vivir a España para grabar la popular serie Élite, ya que no sabía "prender la lavadora".

Danna declaró que después de protagonizar la obra Hoy no me puedo levantar no tenía claro el rumbo que quería tomar, pues asegura que no sabía si irse a vivir a otro país, hacer música o actuar; sin embargo, recibió una invitación para hacer casting en la exitosa serie, por lo que no dejó pasar la oportunidad.

Fue un 12 de diciembre, grabamos una o dos temas, lo mandé y a los tres días me dijeron: 'te tienes que ir a vivir a España en enero'", recordó.

Tuve que dejar mi casa, mi vida aquí, mi familia, todo... bye, me voy a vivir a otro continente (...) Estaba a ocho horas de diferencia, en otro continente, sola, literal. Dos semanas sin rodaje, que no podía volver a México, no tenía nada que hacer".

Danna Paola como 'Lucrecia' en Élite

Danna relató que al ser la única mexicana, ella "defendía" su acento, pues afirmaba que tenía temor a que nadie la entendiera o a no tener amigos. Además, reveló algo que causó la molestia de algunos internautas.

Yo no sabía usar la lavadora, le hablaba a mi mamá por FaceTime para que me dijera cómo prender la lavadora, imagínense".

Esta declaración le valió cientos de críticas y burlas en redes sociales, pues usuarios acusaron a la mexicana de "ridícula" al afirmar que su experiencia había sido difícil por no saber cosas "que todos saben hacer".

Ay pobrecita Danna viviendo en otro país y siendo protagonista de una serie en Netflix millonaria".

Prender la lavadora... no cabe duda que Dios manda las mejores batallas para los mejores guerreros, wow".

Una niña de dinero, hija de papis, preocupadísima por irse a vivir a otro país donde no le faltará dinero ni tendrá que hablar otro idioma diferente al español, preocupada por no saber usar la lavadora".

Lo de la lavadora fue épico".

Para finalizar, Danna aseguró que conforme pasaban los meses, todo se volvía más duro por el choque cultural pero que al final del día fue una "experiencia muy bonita" y que le sirvió estar sola pues "aprendió mucho".