Policías de Navojoa denuncian la falta de su aumento prometido hace 7 meses

Navojoa, Sonora.- Cerca de siete meses han transcurrido desde la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019, donde se autorizó una partida dentro del mismo en el que se determinaba un apoyo incremental al sueldo de los oficiales operativos de la Comisaría de Seguridad Pública.

En ese sentido, hasta el mes de julio, algunos oficiales confirmaron que el incremento prometido del ocho por ciento en el presupuesto a su sueldo base no se ha visto reflejado en el pago quincenal.

Los operativos aseguraron en una denuncia anónima sentirse desplazados debido a que, a pesar de apoyos dirigidos a la corporación como el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), la economía de ellos y sus familias no prospera, a pesar de que cada vez más se les exige en su jornada laboral.

Por su parte, el comisario de Seguridad Pública Municipal, Luis Gerardo Villalobos Hernández, aseguró que, por comentario de los mismos oficiales, sí se recibió un aumento de 400 pesos, que corresponden a la cifra acordada dentro del presupuesto, y que sería respaldada económicamente por parte del Fortaseg.

Indicó que en esta administración se ha impulsado de gran manera las condiciones en las que los elementos trabajan y se espera ingresar nuevos elementos con la convocatoria presentada por el Ayuntamiento y la Comisaría.

Elementos Refutan

Al ser cuestionados sobre la declaración realizada por autoridades de seguridad municipales, ellos confirmaron que un incremento se realizó en el pago quincenal bajo esa cantidad, pero fue solamente un pago quincenal realizado semanas atrás, que correspondía a un apoyo prometido por el Fortaseg, mismo que no se repitió a pesar de que estaba presupuestado para todo el año.

No contamos con las condiciones adecuadas para trabajar y no se nos apoya económicamente o con prestaciones por el servicio que prestamos, por eso creo que no nos pueden exigir como lo hacen”, aseguró un oficial.