"Por centésima vez, no me cuelguen esos muertitos": Geraldine Bazán 'tunde' a los que la culpan de problemas entre Irina y Gabriel

Ciudad de México.- Geraldine Bazán viajó junto con sus hijas Elisa y Alexa a Miami, lugar donde realizará un proyecto junto a la mayor de las niñas que procreó con su ex Gabriel Soto y, además, celebrará su cumpleaños.

Sin embargo, momentos antes de realizar su viaje, la actriz fue captada por los reporteros que se encontraban en el aeropuerto de la Ciudad de México, y tras la pregunta sobre los rumores que la señalaban como la culpable del supuesto distanciamiento entre su exesposo y su actual pareja, Bazán estalló.

Es en serio, a ver, a mí no cuelguen esos muertitos para empezar… nada que ver, yo estoy con mi vida desde hace mucho tiempo, eso no tiene nada qué ver conmigo".

Les pido please como por centésima vez que no sé hasta cuándo me van a seguir preguntando por cosas que no tienen ya que ver con mi vida… ¿tú tienes sobrinos, hijos, algo?... entonces te pido que respetes a las mías".