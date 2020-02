¿Por odio a Meghan? Esta es la razón por la que la Reina Isabel II prohibió que Harry y su esposa usaran Sussex Royal tras su salida

Reino Unido.- Una fuente cercana al Palacio de Buckingham reveló el motivo por el que la Reina Isabel II ha decidido prohibirles oficialmente a Meghan Markle y al Príncipe Harry usar su marca, Sussex Royal, tras casi dos meses de su salida de la realeza británica.

El pasado 7 de enero los duques de Sussex conmocionaron al anunciar que se alejarían del Reino Unido dividiendo su tiempo entre este y Canadá renunciando a su puesto como sus altezas reales, sin esperar que la monarca les quitaría absolutamente todo, incluso su marca con la que buscaban ganar millones de dólares al año.

Mucho se cuestionó al respecto ya que en el acuerdo del Megxit que se lanzó solo una semana después no decía nada referente a ello ni a los costos de la seguridad de la pareja ahora que no serían parte de la realeza, recordemos que el dinero de los contribuyentes (el pueblo) paga la seguridad de los royals y al retirarse también fueron despojados de las retribuciones económicas que recibían, por lo que ese gasto no es deducible y sería como estafar a los ciudadanos.

Hasta el momento la seguridad sigue siendo una incógnita, pero el pasado martes 18 de febrero se anunció que la pareja no podría usar el nombre pues apartir del 21 de marzo no serán más unos royals.

Los motivos según la fuente no se deben a un acto de venganza u odio hacia Meghan o Harry, sino a las leyes del protocolo puestas desde el siglo XIX, las cuales no se pueden romper aunque la reina quisiera sin causar un gran daño a la monarquía a futuro.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y la Ley de Marcas de 1994 fueron las razones del rotundo e irrevocable no de la Reina Isabel II, pues estas impiden que la familia real o cualquier persona use sus títulos nobiliares y militares para lucrar con ellos impidiendo que a la larga sufran demandas.

El informante señaló que tal acto la ha devastado pues "los ama... pero debe mantenerse firme".