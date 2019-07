¿Por qué ir al psicólogo no debe ser tabú? La especialista Maribel López responde

Ciudad Obregón.- A pesar del tiempo, aún se tiene un concepto muy erróneo acerca de la terapia psicológica, ya que algunas personas consideran que este tipo de terapias son solo necesarias para quienes tienen problemas específicos, sin embargo, están equivocadas, es por ello que la psicóloga Maribel López aclara en entrevista esta idea.



¿A qué se debe que la sociedad no tenga la cultura de acudir a buscar ayuda psicológica profesional?

En mi opinión existen dos principales causas, una es la idea errónea que aún en estos tiempos seguimos pensando, que acudir con el psicólogo es solo para personas con algún trastorno mental , lo cual no es verdad.

"Por otro lado hace ya algún tiempo se ha puesto de moda los llamados coach, que es como un entrenador, y las personas lo toman como si fuera un profesional de la salud mental cuando no es así y es aquí cuando viene la confusión y el porqué los resultados negativos en sus tratamientos".

"Este entrenador, se dedica al asesoramiento de personas para estimular su desarrollo personal y profesional, estas personas actúan sin ninguna base científica, hablan sobre frases motivadoras, emociones, bienestar, rupturas amorosas, depresión, muerte de seres queridos, etc".

"Por ejemplo que una persona con un cuadro de depresión clínica salga adelante solo con escuchar frases motivadoras cada mañana no es posible, es por eso que como dice el psicólogo clínico español Miguel Ángel Rizaldos, más psicología y menos coaching".

¿Qué tipo de personas acuden más a terapia?

En las áreas en donde yo he laborado, las mujeres son las que más acuden al psicólogo, creo que se debe a que están más acostumbradas a pedir ayuda, por supuesto esto no quiere decir que los hombres no tengan algún tipo de dificultad en el campo de la psicología, pero creo que les cuesta un poco más el pedir ayuda psicológica".