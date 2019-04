¿Por qué los hombres no quieren tener una relación estable con una madre soltera?

Ciudad de México. - Hoy en día existen muchas madres que tienen hijos y lo sacan adelante solas, ellas son un ejemplo tanto para hombres como mujeres, sin embargo, existen ciertos pretextos por los hombres que les impiden tener una relación estable con este tipo de mujeres las cuales son unas guerreras.

Madre soltera sacando a su hijo adelante | Internet

Le dan la vuelta para no criar al hijo que no es de él, como dice la frase “Si quiere a la gallina, tendrá que querer a los pollitos”, pues la mayoría de los hombres no tiene la valentía de apoyar y educar a los hijos de su pareja, esto es el factor principal para no tener una relación estable con una madre soltera.

Para una mujer con uno o varios hijos, su mayor prioridad en la vida, antes que nadie, antes que su madre, antes que su exesposo o novio, están sus hijos y no hay nada en este universo que se pueda hacer al respecto para cambiarlo, lo cual es un punto bastante respetable.

Los hijos vienen con el paquete completo, aunque los hombres se rehúsen a aceptar esta realidad, pues las pequeños también serán parte de la vida hasta que ellos se independicen.

Cuidarlos, educarlos, salir con ellos los fines de semana como si ya fueran parte de tu vida, esas son algunas características de hombres valientes que aman a su pareja.

Tu pareja tendrá un lazo el cual será para siempre, pues los hijos, estarán en contacto con su padre, a algunas exparejas les vuelven los celos, ya que los hijos crecen con otras personas que no es él, esto puede levantar algunos roces entre los hombres.

El Youtuber, Richard Cooper, es un reconocido influencer en los hombres por hablar de temas polémicos en YouTube, habló de este tema, el cual desató un enorme debate entre los internautas: