Prepara tus outfits para la universidad, pasa de básica a fantástica

Ciudad de México.- A veces parece que el tiempo no alcanza para prepararse antes de salir a la escuela. Hay personas que preparan su atuendo una noche antes para no andar a las carreras en pleno lunes, sin embargo, esto no cambia el hecho de que una mujer puede pasar hasta 1 hora en elegir la ropa que va usar para salir.

Dependiendo de la carrera, las personas tratan de lucir de acuerdo a la profesión que se preparan para ejercer, pero llega el momento en el que se extrañan los uniformes, pues las prendas favoritas son las que suelen desgastarse rápidamente. Para que esto no te suceda, prepara outfis básicos que se puedan usar en cualquier ocasión estudiantil o social.

Es necesario usar un poco de todo, y ‘ojo’ aquí... no es necesario cambiar tu estilo personal para verte bien, se trata de usar atuendo prácticos y que luzcan bien. En muchas ocasiones no es necesario llenarse de accesorios, usar cierto calzado o un color determinado. Recuerda que vas a estudiar, no a una pasarela, por lo cual necesitas estar cómoda para caminar, estar relajada y aprender, deja el estilo en segundo lugar, y se creativa con lo que eligas. Procura tener las siguientes prendas en tu guardarropa.