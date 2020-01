Productora de Televisa deja en ridículo a José Joel; desmiente que Sara Salazar prohibiera que visitara a José José en el foro

Ciudad de México.- Durante la presentación de la telenovela Vencer el miedo, que protagonizan Paulina Goto y Danilo Carrera, la productora Rosy Ocampo aprovechó el momento para desmentir a José Joel, primogénito de José José.

Luego de que el hijo del fallecido cantante asegurara que Sara Salazar puso una restricción en Televisa para que no pudiera visitar a su famoso padre en los foros de telenovela La Fea Más Bella, es la también productora de ese proyecto quien da su versión al respecto.

No pudo haber sido porque finalmente José (José) es quien determinaba qué es lo que se hacía, quién entraba, quién no, entonces yo soy muy respetuosa con mis actores, entonces creo que definitivamente no", explicó Ocampo.