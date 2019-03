Productores agropecuarios piden soluciones ante la baja de sus recursos

Estación Don, Sonora.- Una ola de camiones, carros, dompes, tractores y camionetas se acercaba del norte para llegar al límite con Sinaloa. Enojados, preocupados y con incertidumbre, cientos de productores de Obregón, Navojoa, Carrizo y Barobampo se unieron con la única opción de manifestarse y con la esperanza que algo cambie.

Las nuevas políticas federales arruinarán la agricultura comercial en menos de dos años. La estrategia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es apoyar a los primeros productores y luego si las “cuentas resultan” se apoyará a los demás.

Carlos Esquer, presidente de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui (UCAY), exclama con una voz preocupante que los agricultores se pusieron de acuerdo para partir hacia terrenos de Sinaloa para tomar protesta, debido a que nadie está conforme con las nuevas políticas agropecuarias que el Gobierno propone hacia el sector.

Mientras suspira, expresa que el Gobierno solo está llevando a los productores de alguna forma a dejar las actividades y orillándolos a que sean menos rentables, considera que con 30 hectáreas que les permiten, no se va a poder seguir trabajando en ninguno de los dos Estados.

No estamos nada contentos con el recorte del seguro agrícola y la cuestión de comercialización, por lo cual nos sentimos sumamente vulnerables, las economías y las tesorerías de EU y Canadá son muy grandes y entonces si de alguna y otra forma no nos apoyan o solo con lo más mínimo, no vamos a poder competir contra ellos y en lugar de ser autosuficientes vas a depender más de otros países, eso en realidad es algo preocupante”, manifiesta Esquer.