Productores coinciden que AMLO pone en riesgo el agro de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La desaparición, incertidumbre y preocupación inundan las asociaciones, productores y jornales, las nuevas reglas de operación que plantea la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador acabarían con la agricultura de Sonora en menos de dos años.

Productores de los Valles Yaqui y Mayo tuvieron una reunión | Internet

Debido a las nuevas políticas agropecuarias de solo otorgarán recursos a 30 hectáreas por productor, en los Valles del Yaqui y Mayo se dejaría de apoyar el 70 por ciento de la producción de trigo, es decir 1 millón 100 mil toneladas del grano, ocasionando que productores de la región tenga que dejar la actividad debido a que ya no sería redituable.

Baltazar Peral Guerrero, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), menciona que el cambio de política agrícola que quiere implementar el Gobierno de Andrés Manuel es preocupante para la agricultura sonorense.

No se nos olvide que el Estado depende de la economía que deja el sector primario, actualmente es critica la situación, debido a la reducción de apoyo, además de que aún no se tiene un Ingreso Objetivo para los granos.

Aunado a estos problemas el subsidio del Programa de Cobertura ya se bajó a un 50 por ciento, eso nos pega en el trigo, en maíz, si ya bien el 75 por ciento que teníamos era un apoyo razonable bajarlo a un 50 por ciento nos pone en una desventaja”, expresa el líder agricultor.

Por su parte, Mario Pablos, representante legal de Aric Tres Valles, explica que el productor que tenga las 30 hectáreas tiene ya una garantía de 4 mil 556 pesos para la venta de sus cosechas, pero los que no, van a tener precio de 3 mil 500 lo que es un desfalco tanto a productores como a la producción nacional.

Ahora que tenemos buenos fríos y podemos producir más, se van a tener excedentes del cereal sin apoyo eso es lo grave, lo complicado para nosotros es que tenemos un crédito que pagar. Las nuevas políticas agropecuarias que pretende establecer el Gobierno Federal no se deben de establecer, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable menciona que se debe apoyar la producción nacional, la comercialización y la industrialización de productos”, dijo Mario Pablos.

De igual manera, Juan Leyva, subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpha), comenta que hoy más que nunca los productores deben de estar unidos, debido que la política agropecuaria que se busca establecer derrumbe la agricultura sonorense en tan solo 2 años.

Los organismos, las uniones, los fondos, y automáticamente nosotros como sociedad, como individual, no va a haber nada redituable y eso es muy delicado. En la Ciudad de México había una reunión con el secretario de Agricultura para definir ya si se abre las ventanillas, si los lineamientos van a salir o van a esperar en el aspecto de lo agrícola, y se suspendió, eso significa que no somos prioridad, que ya no vamos a convencer a los funcionarios con números que la agricultura necesita apoyos, y me duele mucho decirlo pero para este Gobierno no es prioritario el noroeste del país”, dijo el subsecretario de Sagarhpa.



De igual manera, añade que el Gobierno Estatal, está en toda la disposición de ayudar a los productores de los Valle del Yaqui y Mayo. “Ya se están haciendo gestiones para contrarrestar esta problemática, pero es necesario que los productores se unan para poder ser escuchados y que no se establezcan estos lineamientos”, dijo Juan Leyva.

Por su parte Abel Castro la presidencia de Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), comenta que desde hace varios años atrás los insumos han sido demasiado elevados y aun así los agricultores locales siguen produciendo los alimentos del país sin recibir los recursos que realmente se necesitan.

El campo sonorense desde hace mucho ha sido abandonado, pero estos nuevos lineamientos afectarán bastante en las próximas temporadas, debido a que las financieras ya no querrán prestar dinero para establecer los cultivos, porque nadie les asegura que los productores puedan pagar, además que la inversión de 25 mil pesos para establecer solamente una hectárea dejará de ser redituable, ya que los 3 mil 400 pesos que se paga actualmente por tonelada en el caso de trigo dejaría una ganancia de 2 mil pesos o incluso perdidas”, añade Castro. El líder productor, añade que la Agricultura Comercial es de suma importancia para el Estado de Sonora, y además tiene un gran impacto en la economía de la región sur de la entidad, por lo cual la superficie no debe tener limitaciones sino en 2 años el país entraría en crisis alimentaria.

El próximo miércoles 6 de marzo productores de Sinaloa y Sonora se unirán para manifestar juntos, debido a su descontento ante la problemática por la que se encuentra el sector agropecuario del noroeste del país, aún no definieron el punto de reunión se habló de que podría ser en la línea entre los límites de los Estados pero aún está por confirmarse. De igual manera, posiblemente Estados como Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, se unan a esta manifestación, pues buscan hacer un solo frente para defender los intereses del campo, así como lo que se ha logrado en los últimos 20 años de lucha.

Hay que recordar que este sábado Andrés Manuel López Obrador, visitará Hermosillo, por ese motivo los productores del sur de Sonora, acordaron viajar, para hacerle saber la problemática que vive el campo del noroeste del país.