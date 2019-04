Programa Fortalecimiento a la Seguridad cuenta con 45mdp menos en Sonora

Hermosillo, Sonora .- El programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) se redujo para Sonora 45 millones de pesos y el primer trimestre del 2019 muestra un incremento en homicidios dolosos del 30 por ciento en Hermosillo y ni los diputados, ni los regidores, ni la Presidenta Municipal dicen nada, señaló Rosa Elena Trujillo, vocera de Movimiento Ciudadano.

Indicó que en los primeros tres meses del año suman seis homicidios relacionados con elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y al parecer la estrategia nacional de seguridad es por la Guardia Nacional.

En este escenario, dijo, las cifras del Secretariado para la Seguridad Pública sobre Sonora, marcan que algunos delitos de han incrementado de manera preocupante.

En primero lugar, detalló en comparación con el primer trimestre del 2018, tenemos un incremento del 30 por ciento en el homicidio doloso.

En el semáforo delictivo del Observatorio Sonora Hermosillo es uno de los municipios que está en rojo en narcomenudeo y en delitos sexuales. Cambien junto con Cajeme concentran casi el 80 por ciento de las violaciones.

La capital del estado, manifestó Rosa Elena Trujillo, es uno de los municipios que concentra el 50 por ciento de las incidencias de violencia intrafamiliar y está en el ranking junto con Cajeme como los dos Ayuntamientos con más feminicidios.

La inseguridad en Hermosillo y en el estado es preocupante y vemos un gran silencio, de las diferentes instancias, de muchos de los actores políticos, de los Presidentes Municipales que no han salido a defender sus municipios y a los ciudadanos respecto a la gestión de recursos”, aseveró.

Por su parte Carlos León, regidor por Movimiento Ciudadano afirmó que son 45 millones lo que le quitaron a los recursos del Fortaseg para Sonora.

Detalló que en el 2017 hubo un presupuesto de 73 millones para este programa; en el 2018, fueron 69 millones y para este año son 24 millones.

Deberíamos tener un aliado con el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo y que pena, no veo que este con Sonora, ni con Hermosillo y no sirve de nada un gobierno federal que le quita el presupuesto a lo más importante que es la seguridad de nuestras familias, de pos ti la seguridad en el municipio está mal y ha estado mal, con esta reducción, no sabemos que va a pasar con nuestra ciudad”, puntualizó.