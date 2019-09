"Puedes llegar al punto de no querer vivir más": Justin Bieber y su dura batalla contra las malas decisiones

Estados Unidos.- Justin Bieber, quien ya antes ha recurrido a las redes sociales para compartir las batallas emocionales que enfrenta, volvió a abrir su corazón con sus seguidores para hablar de los estragos que la fama ha provocado en su vida y de los tragos más amargos que ha implicado ser un exitoso artista.

Un ciclo de decepción tras decepción. Algunas veces puedes llegar al punto de incluso no querer vivir más. Donde sientes que nunca nada cambiará. Puedo identificarme con ustedes por completo. Podría no cambiar mi mentalidad. Soy afortunado de tener a personas en mi vida que continúan alentándome a seguir", prosiguió el artista.

El intérprete canadiense continuó su mensaje hablando de cómo a pesar de tener mucho dinero, premios y bienes materiales ha llegado a sentirse insatisfecho.

El esposo de Hailey Baldwin recordó cómo su infancia estuvo marcada por un hogar no estable y por unos padres separados, quienes entonces aún eran jóvenes y rebeldes también.

Mi talento progresó y me convertí en alguien ultra exitoso en un hilo de dos años. Mi mundo entero se volteó de cabeza. Pasé de ser un niño de 13 años de un pequeño pueblo a ser elogiado por el mundo con millones diciéndome lo mucho que me amaban y lo genial que yo era. No sé ustedes, pero la humildad llega con la edad”.

Justin Bieber ahondó en cómo las altas y bajas de la vida son difíciles de enfrentar a la par de desarrollarse en un medio como la industria del entretenimiento, situación que puede dar paso a que los artistas caigan en una fase de abuso de drogas.

Comencé a consumir drogas a los 19 y abusé todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, y enojado. Me volví distante con quienes me amaban, y me ocultaba detrás, un armazón de la persona en la que me había convertido. Sentí que nunca podría dar la vuelta. Me ha tomado años recuperarme de todas estas terribles decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar hábitos en mis relaciones", continuó el cantante.