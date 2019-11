Pumas - Chivas los enemistó: Hoy Ailton da Silva lamenta la muerte de Jorge Vergara

Ciudad de México.- Lejos de la polémica y consternado por escuchar la noticia del fallecimiento de Jorge Vergara, el exjugador Ailton da Silva reveló el aprecio que tenía por el empresario, con quien había llevado a cabo proyectos diferentes en la Liga MX.

Aficionados de Pumas y Chivas aún recuerdan las apuestas que hacían el directivo y el brasileño durante los partidos de principios de la década pasada.

La más célebre de las polémicas fue el desplegado en el periódico con la frase "Me pareció ver un lindo gatito" y la respuesta de Ailton con una playera en la que se leía: "Gatitos ni madres".

El brasileño aún recuerda una segunda apuesta cuando lanzaron el reto de lavar el coche de cada uno, dependiendo si ganaba el Rebaño o los felinos.

Después de la Final 2004, en un Pumas-Chivas apostamos una lavada de coche, creo que gané y ya no me llamó para pagar. Pero no hay ningún problema. Más que recordar las polémicas sencillamente recordar la pérdida que pasa no sólo Chivas sino el fútbol mexicano", sentenció el exjugador, quien envió su pésame a la familia Vergara.