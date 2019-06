Que los niños utilicen faldas divide opiniones de diputados de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La jefa de gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, anunció hace días que los pantalones no serán exclusivos para los niños como las faldas para las niñas, una declaración que generó controversia: un ‘uniforme neutro’ para las escuelas de la capital.

Una ciudad de derechos lleva la igualdad a todas las esferas. Con el secretario de la @SEP_mx @emoctezumab anunciamos el uniforme escolar neutro en la Cd. La falda no será exclusiva para las niñas y el pantalón para los niños. Acciones sencillas para promover igualdad de derechos pic.twitter.com/SlohIh5T5P — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 3 de junio de 2019

Varios sectores no tardaron en rechazar y criticar la decisión de Sheinbaum, pero otros aplauden que impulse la igualdad de género, con un simple pero efectivo paso, sin embargo, este tema con los diputados de Sonora dividió las opiniones.

Fermín Trujillo, diputado de Nueva Alianza, dijo que como político ve una sociedad avanzada y libre en estos temas lo cual le da gusto, pero es una decisión que genera mucha polémica y más en Sonora que es un estado conservador.

Tendríamos que preguntarnos en un escenario de tanta violencia que se vive, analizar si estas decisiones de libertad no nos están llevando también a un derrotero inagotable de cosas graves que pasan en la sociedad. Me resisto a ver este tema porque a lo mejor también debo decir que estoy en Sonora y este es un estado conservador”, expresó.

Martín Matrecitos, legislador de Morena, comentó que grandes cambios se han generado desde la Ciudad de México, con Gobiernos de la izquierda, pero antes de aprobar una iniciativa así en la región se debe consultar con la ciudadanía.

Partiendo de los resultados se vería qué acciones se toman, sin resultados sería aventurado legislar una iniciativa en ese sentido. Somos una sociedad que nos falta avanzar en este tipo de tópicos, también es una cuestión que en el tiempo las políticas públicas vayan cambiando los esquemas”, señaló.

Jesús Alonso Montes, coordinador parlamentario de Encuentro Social, señaló que no conoce mucho del tema aún, que le falta documentarse un poco más al respecto de en qué sentido iba la propuesta para dar una opinión, pero aseguró que ese tipo de decisiones no le competen a un menor al no contar con la suficiente madurez mental.

Necesito informarme bien, pero ustedes conocen la esencia de mi partido, esto no es Escocia donde allá es una cultura y no es una falda es una vestimenta oficial ceremoniosa. Pero en caso que sea solo una libertad de decisiones, las personas deben ser libres para vestirse como quieran, las libertades individuales no están en discusión”, expresó.

Eduardo Urbina, integrante de Acción Nacional, comentó estar en contra de que los menores utilicen falda como se hizo ver por Claudia Sheinbaum.