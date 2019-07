"Que no se meta en lo que no le importa": Adame 'explota' contra conductora que opinó de su pelea

Ciudad de México.- La polémica rodea la vida de Alfredo Adame, luego de que esta mañana Laura Zapata revelara que lo demandará por difamación ahora el famoso actor arremetió contra Penélope Menchaca.

Entrevistado por un reportero de Venga La Alegría, Adame se pronunció respecto al comentario que hizo Menchaca, en el que mencionaba que lo primero que pensaba el actor levantarse era con quién se pelearía.

Aunque parecía ser un comentario gracioso, Adame ‘explotó’ contra le exconductora de 12 Corazones.

Penélope está mal, está equivocada en la vida y hoy en la mañana dijo: pues yo creo que Adame se levanta y dice con quién me peleo. Yo creo que está mal y se deja llevar por comentarios de la gente porque yo no me levanto pensando a quién molesto”.

El también conductor aseguró que su vida es todo lo contrario y que él cada mañana trata de buscar a quién ayudar.

No, yo me levanto pensando a quién le echo la mano, a quién apoyo, a quién ayudo, a quién hago un bien, me voy al gimnasio y todo ese rollo”.

Adame aseguró que Penélope no vive con él como para opinar de su vida privada y le sugirió que no opine situaciones que no le competen.

Además, no recuerdo haberla visto entre las cuatro paredes de mi habitación para que pueda calificarme a mí, si no pues me voy a poner a calificarla yo también y entonces vamos a acabar como Laura Bozzo, Laura Zapata, Diana Golden y todo el rollo, entonces lo que le pido es que no se meta en lo que no le importa”.