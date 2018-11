¿Qué pasa si comes demasiado chile? Estudios científicos te lo explican

Ciudad de México.- Uno de los alimentos preferidos de los mexicanos es el chile, va con casi todas nuestras comidas, ya sea en rodajas, en vinagre, enteros o en salsa.

variedad de chiles mexicanos | Internet

Los chiles tienen propiedades nutricionales que son benéficas para nuestro cuerpo, la experta en nutrición Fernanda Alvarado señala que aportan vitamina C, B6, K y A; además de minerales como el hierro y el potasio, pero no todo es bueno, ¿sabías que comer demasiado es contraproducente para la salud?

Nuestra experta señala que todos podemos comer chile a diario sin ningún problema; sin embargo, los verdaderos problemas se presentan cuando lo comes en exceso.

Tu propio cuerpo es quien te dice si puedes o no comerlo, si te sientes mal es cuando tienes que dejarlo de comer ya que te está afectando".

Debemos ver al chile como a la cafeína: Cada uno tiene una tolerancia y es por ello que aquí te presentamos qué pasa si comes demasiado.

PROBLEMAS EN EL ESTÓMAGO

Comer chile no es dañino para el estómago a menos que se tenga gastritis o alguna úlcera. Un estudio publicado por el diario Revisiones críticas en ciencia de la alimentación y nutrición, publicado en 2006, señala que la capsaicina (sustancia que produce picor y está presente en el chile) ayuda a disminuir la producción de ácidos gástricos; sin embargo, puede causar la irritación del estómago.

DIARREA

Para algunas personas comer chile puede ocasionar dolores en el estómago; según la Journal of Neurogastroenterology and Motility las personas que sufren estos problemas al comer chile comúnmente tienen el síndrome de intestino irritable, aunque también puede ser que sufran diarrea y dolor las personas que no estén acostumbradas a comer picante.

RIESGO DE PADECER CÁNCER GÁSTRICO

Un estudio de Cancer Research asegura que existen dos posturas, una de ellas afirma que la capsaicina de los chiles reduce los riesgos de padecer cáncer, ya que disminuye los niveles de ácidos gástricos. Pero la otra postura afirma que se puede desarrollar cáncer en otras partes del cuerpo como la boca y la garganta.

Es importante que tomes en cuenta que el nivel de picor varía dependiendo del tipo de chile, es por ello que debes considerar qué tipo comes. Nuestra experta en nutrición nos comparte que los chiles más picosos son: habanero, chiltepín, serrano, de árbol y piquín. El orden es de más a menos picosos.

Mientras que los chiles con menor grado de picor son el poblano verde, güero, catarina y pimiento morrón.

Como lo menciona nuestra experta en nutrición, hay que recordar que el chile "es un alimento muy nutritivo que casi no tiene calorías y aporta muchos nutrimentos, de los que se destaca la vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico".