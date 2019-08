"Que ya deje la mota!": Adame culpa a Trejo de hacer 'numerito' para posponer la pelea

Ciudad de México.- A pesar de que fue Aldredo Adame quien pospuso la pelea contra Carlos Trejo por una supuesta grave lesión ocasionada por el botellazo del cazafantasmas, es el actor quien culpa al creador de Cañitas de que su encuentro en el ring se haya pospuesto.

El también conductor aseguró que la pelea con Trejo no está cancelada, y a pesar de que el cazafantasmas asegurara que el combate entre ambos ya no se realizaría, él sigue en lo dicho, y en los próximos meses espera subirse al ring para acabar con esta rivalidad.

Yo desde un principio dije la pelea no se cancela, la pelea simplemente se pospone, este mamarracho pues fue e hizo todo su numerito (…) luego saca una orden de restricción en un Tribunal Electoral, pues ya que deje la mota y el thinner inhalado , porque le hace mucho mal al estúpido este. ¡Ay que fácil no!, cierro este capítulo y ya, no, aquí el que cierra el capítulo soy yo”, dijo en entrevista para el programa Hoy .

Molesto por las declaraciones de Trejo, Adame agregó:

Entonces por qué no se quiere subir, por qué hace todo para que no se haga la pelea, ha sido un mamarracho toda la vida, es un mitómano, mentiroso, fraudulento, y yo lo voy a demostrar, además, le voy a quitar Cañitas y se lo voy a devolver a los legítimos dueños, lo voy a exhibir de todas las que ha hecho”.

Acto seguido, el conductor no dudó en externar su aversión por Carlos Trejo.

Finalmente, sobre el botellazo que lo orilló a posponer la pelea, Alfredo comentó:

Que vaya y se la aviente a su madre, o la otra, que me deje darle un botellazo igualito y entonces ya nos subimos rajados los dos. Si no se hace, es porque el cobarde ese en 17 años que no se ha querido subir, se volvió a acobardar y no se quiso subir conmigo”.