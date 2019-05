“Quisiera ver que mi mamá viniera por mí para poder vivir con ella”: El deseo de Francisco, tener una familia otra vez

Navojoa, Sonora.- A pesar de que ha vivido gran parte de su vida en una casa hogar, Francisco no pierde la esperanza de que un día estará con una familia donde sea apreciado y esté feliz, en compañía de un padre y una madre.

El menor, de nueve años de edad, tiene ya cuatro años en transición a través de casas de acogida, pero fue en la ‘Perla del Mayo’, donde encontró un lugar para ser atendido y donde siente que pertenece a una familia que lo llena de amor.

Son dos años en los que el pequeño llegó a una casa hogar para ser atendido por las responsables del lugar y sentirse en familia; además, disfruta mucho vivir con sus compañeros.

Actualmente son 56 niños los que están albergados en cuatro centros en el municipio y solamente siete de ellos se encuentran en posibilidad de ser adoptados por una familia.

Su familia

En su nuevo hogar tiene amigos que para él son como sus hermanos, así como dos madres que lo cuidan como si fuera su hijo natural, por lo que se siente feliz.

Yo viví con mi abuela desde que recuerdo, pero luego ella enfermó y ya no me pudo cuidar, por lo que me ayudaron para que llegara aquí, y ahora en mi casa tengo muchos hermanos con quienes jugar”, expresó Francisco.