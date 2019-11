"Reconozcan al narco como terrorismo": Bryan LeBarón afirma que México no tiene recursos para erradicar inseguridad

Hermosillo, Sonora.- Bryan LeBarón, primo hermano de una de las mujeres fallecidas durante el ataque armado ocurrido el pasado 4 de noviembre en la sierra de Bavispe, habló de la importancia de equiparar al narcotráfico con el terrorismo ya que, dijo, se ha convertido en un problema internacional que debe ser enfrentado en conjunto y con todo el rigor de la ley.

Nadie me puede decir que no son terroristas, matan casi 100 personas al día en México".

En entrevista exclusiva para TRIBUNA, dijo que actualmente se encuentran recolectando firmas para hacer una petición al presidente estadounidense Donald Trump, para declarar al narcotráfico como terrorismo.

LeBarón señala que esta acción no sería para doblegar la soberanía de México, sino para apoyar a las fuerzas mexicanas ante este grave problema que afecta a ambos países.

Ante la pregunta de si considera pertinente equiparar al narcotráfico con terrorismo, respondió:

Esto es algo extremadamente serio, y México ha mostrado que no tiene los recursos necesarios para combatirlo. Este es un problema internacional. ¿Cómo México va a combatir con esa cantidad de dinero y poder? Ya lo hemos dicho, que no puede”.

Dijo que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador no está funcionando y que, aunque su intención es buena, al querer combatir la corrupción, la pobreza y la desigualdad, nada se va a lograr mientras no pueda brindar auténtica seguridad al país.

Al presidente, con todo respeto, le decimos que ya es hora de reconocer que esto es un problema internacional, que México simplemente no tiene los recursos, que no está funcionando lo que se está haciendo hoy día. Nada más hay que ver las estadísticas”.

Bryan LeBarón comenta que, de momento, se encuentran recolectando firmas con ciudadanos americanos, para tener una reunión con el presidente Trump, y poder hacerle llegar la petición de declarar como terroristas a los cárteles de México.

Comentó que para ello necesitan recolectar un total de 100 mil firmas dentro de los próximos 30 días, para poder avalar la petición.

Luego de que, en un principio, una de las primeras hipótesis señalara que había sido un error por parte de los integrantes del crimen organizado, Bryan comentó:

Para ningún minuto aceptamos eso. Ellos vieron que era una mujer, no les importó, la mataron, la balacearon a sangre fría, porque no temen a la ley, no les importa, a ese nivel ha llegado en México”.