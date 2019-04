Recorta la Federación más del 50% de recursos

Hermosillo, Sonora.- A más de mil 900 millones de pesos ascienden los principales recortes federales a Sonora en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 con respecto a lo asignado en el 2018.

Un estudio realizado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas establece que el año pasado la suma de los recursos para la entidad fue de 4 mil 472 millones de pesos por parte de la federación mientras que para el presente año es de 2 mil 501 millones lo que representa una diferencia de mil 973 millones de pesos.

SE ESTA DEBILITANDO A LOS ESTADOS Y A LOS MUNICIPIOS

Con respecto a estas cifras María Dolores del Río, diputada por Movimiento Ciudadano y dirigente del organismo político señaló que ella no ve en la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora.

No veo que están volteando a ver a los municipios, creo que el respeto al federalismo es lo que permite a un país cambiar, no se puede hacer esto de arriba hacia abajo, es importante hacerlo, de abajo hacia arriba y la visión de decir por la corrupción desaparezco el programa de las estancias, me quedo con el Fondo Minero o el minino programas de comercialización a la ganadería y a la agricultura, no ayuda en nada”, señaló.