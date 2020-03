Reina Isabel II, expuesta al coronavirus; sobrinos que viajaron a Italia se niegan a estar en cuarentena y a estudios

Reino Unido.- Recientemente la royal Zara Phillips, nieta de la Reina Isabel II, viajó junto a su esposo, Mike Tindall, a Italia, donde el brote de coronavirus a azotado con mayor fuerza al país, sin embargo, se han negado a permanecer en cuarentena y realizarse estudios porqué no han presentado ningún síntoma, exponiendo a la monarca y al resto de los miembros de la Corona al mortal virus.

El pasado 27 de febrero, el matrimonio Tindall compartió que disfrutaban de unas relajantes vacaciones en un resot de ski al norte de Italia, donde el virus a impactado con una fuerza abrazadora, además de ciertos pueblos como Lombardía que ha sido puesta en categoría 1.

La categoría 1 en la localidades significa que los viajeros "deberían someterse ellos mismos a la cuarentena, incluso si no muestran síntomas", sin embargo, los royals se han rehusado manteniéndose firme en su posición de que si no hay síntomas no pasa nada.

Pero eso no ha sido lo único, ya que Zara y Mike tampoco han querido someterse a las pruebas para saber si están libres del virus mortal, señalando que han cumplido con todas las medidas de seguridad estipuladas para no infectarse.

Este acto ha hecho que los medios británicos como The Sun y el pueblo los tachen de irresponsables, no solo por el riesgo en el que se pusieron al viajar sabiendo la gravedad de la situación, sino por su falta de conciencia al negarse a la cuarentena y estudios.

Los síntomas del Codvid-19 se presentan después de 15 días de contraer la enfermedad, por lo que no será hasta dentro de 11 o 12 días que la pareja pueda comenzar a sentirse mal, habiendo expuesto innecesariamente a Isabel II, los pequeños Príncipes George, Charlotte y Louis, quienes por su edad son más vulnerables al virus, al igual que al resto de los royals.