Reina Isabel II trataría de convencer a Harry y Meghan de regresar a la realeza antes de oficializar el Megxit

Reino Unido.- Una fuente del Palacio de Buckingham aseguró a Mirror que dos de los miembros de la realeza 'senior' están tratando de convencer a Meghan Markle y al Príncipe Harry de regresar al Reino Unido antes de que entre en vigencia el acuerdo del Megxit, sin las obligaciones de una agenda, alejados de todo, ¿será que la Reina Isabel II se arrepintió de dejarlos ir?

Según la fuente son el Príncipe Carlos, padre de Harry, y el Príncipe William quienes han estado tratando de "llegar" a la pareja y convencerla de que están mejor con ellos que lejos.

Está información llega después de se dijera que supuestamente el duque de Cambridge estaba muy alegre y en "paz" desde que su hermano y cuñada decidieron alejarse de la familia real, además de que se le acusa a él y a Kate Middleton de ser los responsables de que los duques de Sussex tuvieran que tomar drástica decisión.

Los dos futuros reyes del Reino Unido estarían tratando de traerlos de regreso debido a que se preocupan de que lejos de ellos sean más vulnerables al asedió de la prensa y les pase lo que a Lady Di hace más de 20 años.

Supuestamente ambos royal también temen que Vancouver se aproveche del momento de vulnerabilidad de Meghan y Harry, por lo que están buscando la manera de que regresen a la familia, en especial porque se cree que Canadá buscará la manera de retenerlos si después de que se entre en vigencia el acuerdo se arrepientan y decidan regresar.

De igual manera el informante del palacio señaló que aunque el plan principal es de William y su padre, el resto de la familia real está de acuerdo en que regresen, incluso se dice que Isabel II está dispuesta a prestarles su casa en Sandringham para que descansen y esten lejos de los medios.

Podrías traerlos de vuelta a Frogmore para cuidarlos. No volverían a los deberes reales, pero podrían tener un período de rehabilitación y recuperación. Esto es algo de cara al futuro. No hay una línea de tiempo aquí. Pero todos están de acuerdo en que esta es una pareja frágil. Nadie va a decir, no, no pueden volver", aseguró la fuente.