Representantes de sindicatos adheridos al Isssteson se manifiestan en su contra, otra vez

Ciudad Obregón, Sonora.- Por la falta de medicamentos y una buena atención médica, así como la carencia de instrumental médico, la falta de pago de jubilaciones y pensiones, sindicatos de Cajeme afiliados al Isssteson consideran interponer una demanda legal contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

A pesar de que en una reunión pasada con las autoridades estatales del Isssteson se expuso que ya se había cubierto el 93 por ciento de medicamento en los hospitales gracias al acuerdo con la Secretaría de Hacienda de inyectar 43 millones de pesos cada mes, los líderes sindicales dijeron que la realidad es otra.

En Sonora son 148 mil derechohabientes que están siendo afectados por la mala administración del Isssteson, y en Cajeme no es la primera vez que los sindicatos afiliados se quejan de las deficiencias en el servicio del instituto. Ayer se unieron los representantes del Suisssteson, Staus, Steus, Suttitson, Suticatson y Sutitesca para protestar con pancartas a las afueras del hospital Isssteson, en calle Sinaloa, por las quejas ya expuestas.

CRECEN QUEJAS

Ana Cecilia Valdez Castro, secretaria general del Suttitson, menciona de que se han incrementado las quejas en la oficina que representa.

En los sindicalizados del Itson han observado muchas quejas en cuanto a faltantes de medicamentos, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas.

Señala también que no se hacen traslados médicos por la falta de ambulancias, así como la carencia de instrumental médico.

Solo se enfocan en Hermosillo . El derecho universal de la salud es para todos, que no tienen por qué negarnos. Tan solo en el Suttitson somos dos mil 500 derechohabientes”, dice.

Norma Ríos Lugo, secretaria general del Sindicato del Sutitesca, menciona que los trabajadores no tienen ningún problema con el personal médico que los atienden con lo que pueden, sino con la falta de medicamento y la falta de especialistas.

Si no les pagan a los médicos subrogados, pues no nos dan el servicio y todos los días no hay medicamento, de cinco que vienen en la receta, solo se surte uno, es algo que afecta a los 300 derechohabientes del Itesca”, expresa.