Restauran la energía eléctrica en ciudades de Argentina, Uruguay y Paraguay

Buenos Aires, Argentina.- El fallo que dejó sin energía eléctrica a Argentina, Uruguay y Paraguay fue reparado y la luz regreso a las ciudades donde millones de personas resultaron afectadas.

El presidente argentino, Mauricio Macri, prometió una investigación exhaustiva del apagón, que planteó interrogantes sobre la seguridad de la red eléctrica de América del Sur, que conecta a muchos de los países más grandes de la región.

Las autoridades de energía dijeron que los resultados de la investigación estarían disponibles entre 10 a 15 días y que no podían dar detalles inmediatos sobre el impacto económico del apagón, que se produjo el domingo, un día antes de un día que es festivo nacional en Argentina.

El secretario argentino de Energía, Gustavo Lopetegui, dijo que el apagón comenzó con una falla en el sistema de interconexión del país, algo relativamente normal que también ocurrió en otros países.

Esa falla no es algo anormal, o extraordinario. Lo que sí es anormal, o extraordinario, y que no debe suceder, es la cadena de acontecimientos posteriores, que causaron la desconexión total”, precisó el secretario en rueda de prensa el domingo.

Explicó que la desconexión total se produce de manera automática a través de computadores cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor.

Este es un evento extraordinario que no tendría que haber ocurrido de ninguna manera”, afirmó. “La realidad es que es algo muy grave. No podemos dejar al país sin electricidad de un momento a otro” y no descartó la posibilidad de un ciberataque, aunque lo consideró poco probable.