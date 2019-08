Retenes en Navojoa funcionarían bajo el amparo de la ilegalidad

Navojoa, Sonora.- Los retenes implementados por la Policía Municipal en distintos puntos de Navojoa han generado molestia entre la población, ya que en algunos casos denunciaron que no actúan con apego a la ley y no siguen el protocolo establecido que marca la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora.

Jesús Alonso Vega Gastélum, presidente de la Barra de Abogados, indicó que los retenes tienen la finalidad de detectar a las personas bajo los influjos del alcohol o alguna droga, así como evitar la portación de armas, un propósito preventivo, pero se han detectado una serie de irregularidades en ellos.

Refirió que en el municipio los policías por lo regular están ocultos, no hay presencia de un médico legista, sin ningún tipo de control en cuanto a protocolos, bajo esas condiciones el retén no se debería efectuar.

Las quejas

Los fines de semana, los navojoenses denuncian por medio de redes sociales o por experiencias personales, que al entrar a cierto sector de la ciudad son sorprendidos por policías que les ponen la luz de las lámparas encima, y resulta que es un retén que tiene las luces apagadas y no hay ninguna señal de prevención.

Alonso Vega afirmó que se puede mirar por dos lados, desde la parte positiva y negativa.

La primera como una medida de prevención , algo que a todos nos interesa, ya que personas que estén circulando alcoholizadas son un peligro para todos. Mientras que por la negativa, algunas autoridades no lo miran como un ámbito preventivo, seguro que si todo se realizara de mejor manera, no se criticaría, se alabaría", indicó.

El comisario de Seguridad Pública, Luis Gerardo Villalobos, comentó que no se busca molestar a la ciudadanía, sino al contrario, se les orienta a moverse a otros lugares en caso de que se encuentren ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, como una medida de prevención.

No se tienen reportes de que las autoridades estén abusando de la ciudadanía, no hay ninguna denuncia y si no se hace un reporte no podemos dar seguimiento, así que los invito a que nos lo hagan saber", concluyó.