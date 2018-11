Retienen y deportan a familia de Guadalajara en un aeropuerto británico

Ciudad de México.- Integrantes de una familia originaria de Guadalajara denunciaron que agentes migratorios de Reino Unido los discriminaron por ser mexicanos y les prohibieron el ingreso al país.

Diana Briseño relató que viajó a Londres junto con su esposo, cuñado y su hija Andrea, de 12 años e integrante de un coro religioso de Guadalajara que fue seleccionado para concursar en el festival Corearte, que tuvo lugar del 15 al 21 de octubre en Barcelona, España.

La familia decidió aprovechar y visitar varias ciudades europeas, comenzando por Londres. Sin embargo, al llegar al aeropuerto Agentes británicos retienen y deportan a una familia de Guadalajara.

La madre de familia narró que los agentes los interrogaron durante poco más de una hora acerca de cuánto dinero traían y a dónde se dirigían. Aseguró que se reían de ellos cuando respondían a qué se dedicaban e incluso cuando les demostraron que tenían recursos económicos para costear el viaje.

Desde que llegamos nos dieron un trato muy discriminatorio por ser mexicanos. Nos dicen que a qué nos dedicamos, les contesto que soy enfermera de profesión y me contestan que una enfermera no gana para viajar hasta allá, que un mexicano no gana para viajar hasta Londres”, dijo la afectada.