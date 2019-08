Retorcido destino: Tiburón ataca a niña de 9 años; familia cambió lugar para vacacionar a última hora

Florida, EU.- Una niña de 9 años, es la décima persona en sufrir un ataque de tiburón mientras estaba en una playa de Florida, la capital de la mordida de tiburón en el mundo.

Maggie Crum y su familia visitó la playa de Nueva Smyrna en Ohio, el sábado 16 de agosto cuando ocurrió un momento aterrador.

La menor estaba jugando bajo el agua cuando sintió que algo mordió su pierna por lo que sintió un fuerte dolor, momento en el que el escualo la volvió a morder.

Yo estaba viendo un remolino de arena, no sé cómo ocurrió. Pensé que había un gran pez”, Maggie dijo a Good Morning America.

La niña dijo a Today Show: “sentí como un jalón, justo cuando el tiburón me arrancó parte de la piel, me dolió mucho, fue como un mordisco”, ella gritó y su familia pensó que estaba fingiendo.

Me di cuenta que todo estaba mal cuando la pierna de su hija tenía sangre y pensé, tengo que sacarla de inmediato del agua”.

Breiding, un paramédico que estuvo en el suceso, habló sobre el trágico momento:

Con un gran corte en la parte trasera de su pierna, nosotros supimos que se trataba de un tiburón”. Maggie fue auxiliada de inmediato y fue llevada a un hospital local donde recibió 12 puntadas.

La familia no sabía que la playa de New Smyrna tenía mala reputación incluso cuando llegaron a la playa. La pequeña dijo que quería recuperarse y volver entrar al agua pues no quería tener miedo.

Nosotros no le dijimos a las niñas que entraran al agua, que no había tiburone en áreas poco profundas y que no debían preocuparse”, dijo la mamá.

La familia Crum, inicialmente dijeron que habían planeado vacacionar en la playa de California del Norte pero eligieron ir a Florida después de que el hotel en donde se hospedaría se incendió.

Recientemente, tres personas han sobrevivido a ataques de escualos y uno de ellos captó con un dron el momento en que el animal estaba cerca de sus hijos en la playa de Florida.