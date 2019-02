Ricardo Bours irá como independiente para aspirar a gobernador de Sonora

Ciudad Obregon, Sonora. - Es febrero 2019 y tras una elección que marcó un nuevo rumbo en México, en Sonora las cosas ya se mueven rumbo al próximo proceso de votación para el 2021, donde los partidos políticos buscan regresar a los primeros planos y otros personajes han tomado nuevos caminos de cara a lo que será la carrera por ser el nuevo gobernador en el Estado.

En la baraja de posibles aspirantes, uno de los nombres que ha tomado fuerza para buscar ser el dirigente estatal es Ricardo Bours, por ello, Tribuna se sentó en exclusiva a platicar con el empresario sobre su opinión de la situación actual de la región, el Gobierno de Morena y de sus anhelos para convertirse en el próximo mandatario.

¿Cómo se define Ricardo Bours?

Como un hombre formado con principios de trabajo, de familia, de honradez, de entrega a la comunidad, a lo que hago, de pasión, intenso en mi forma de ser y de hacer las cosas.

En tus propias palabras, ¿Qué es política?

Es la facultad o mecanismo para llegar a acuerdos de bienestar y solucionar problemas sin llegar a rompimientos, es un vínculo realmente importante en la vida cotidiana.

¿Como se define el progreso en tu vida?

Mi lema de campaña decía, "en el progreso está la unión", esto significa estar mejor de lo que estabas, entonces, no hay manera de hacerlo que todos jalar parejo, el progreso debe reflejarse en todo lo que hacemos en nuestra vida.

Si tú pudieras calificar el actual Gobierno de Sonora ¿Qué calificación le pondrías?

Yo le pondría un 7 y hasta ahí, en universidades es reprobado. Yo quisiera que estableciéramos los sonorenses la vara de medición a los gobernantes mucho más alto, que sea de 100, no como un eslogan, que se demuestre y si no es así, está reprobado.

¿Cómo establecer lineamientos para evaluar el desempeño de los funcionarios?

Preguntando a la ciudadanía, ahora el comunicarse con la gente es una responsabilidad de cualquier aspirante, pero más aún de los gobernantes. No es solamente estar sentado y encerrado y leo una síntesis que me pasan.

¿Cómo lograr un Gobierno abierto?

Con la transparencia, esto no está únicamente en la forma de utilizar los recursos, se ve hasta como actúan los gobernantes, es la manera en cómo disponen del tiempo, ver que compromiso tienen para dar a conocer cual es la agenda del funcionario, que sea pública, que se sepa donde van a estar y que estén seguros de que me van a atender, o que se sepa por qué no se está atendiendo un asunto u otro.

¿Cuál es el problema más grande en Sonora?

Yo creo que demostrar que eres transparente, realmente preocupado y creo que debemos de trabajar en los valores del sonorense, en su identidad, en promovernos, ¿Por qué le doy tanta importancia a la transparencia?, porque así permites que la gente exija las cosas como corresponde a su Gobierno.

¿Cómo lograr que los sonorenses que se fueron por las pocas oportunidades regresen?

Cuando ellos vean un Gobierno en el que puedan confiar, que vean cambios entonces surgirá el deseo, no si vienen y ven una ciudad maltratada como Obregón o Nogales, que dices ‘híjole’ están hechas pedazos, si le empiezas a invertir, a rescatar los espacios, la gente se va comprometiendo.

¿Cómo la gente de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo tiene la certeza de que conoces los problemas del norte del Estado?

Conozco todo el Estado, lo conozco muy bien, pero ahora quiero conocer al sonorense, que me platique su problemática, sé que les falta, también sé que les falta atención, la gobernadora ha ido a San Luis Río Colorado 3 veces en lo que va de su administración.

Usted a finales de 2017 le dijo a TRIBUNA a su anterior directora que no renunciaría al PRI, de hecho, se le preguntó que, si el panorama para el PRI frente a Andrés estaba difícil, ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión?

Hay una situación muy importante, yo he venido pugnando por cambiar el PRI muchos años, pero con las elecciones de 2018 parece que no se dieron cuenta los priístas de que sufrimos una derrota estrepitosa, con eso parece que nunca se dieron cuenta, propuse cambios pero no fueron escuchados. Y ahora cambia la dirigencia con los mismos vicios, donde el presidente y la secretaria general los dos contendieron y los dos perdieron, la señal que mandan hacia fuera es mala, entonces traen una venda en los ojos no saben que pasó.

¿El PRI se puede recuperar?

Yo tendría que decir ahorita que me vale si se recupera el PRI.

¿Hubo un nombre, Pavlovich, Gándarta, Astiazarán, Guevara, ¿De Lucas, Gutiérrez Sánchez, Manlio Fabio qué lo hizo renunciar al PRI?

No, no hubo. Me harté de proponer cambios y de hacer de llamar a la conciencia. Desde el 2009 empecé a proponer cambios yo, precisamente con la que ahorita es mandataria de Sonora, y no hubo respuestas, se lo dije ‘vamos a hacer un PRI para la militancia de Sonora, para que no mande en el PRI, Eduardo Bours, Manlio Fabio Beltrones’. Cuando era priísta criticaba.

¿Qué es lo que sigue para Ricardo?

Voy a trabajar como independiente para la gubernatura del Estado.

¿Te da miedo ser independiente?

No, porque cuando era priísta criticaba y decía la verdad y parece que los estás ofendiendo y resulta que cuando dicen la verdad a un gobernante de tu mismo partido lo traicionas y cuando eres de afuera te oyen, a lo mejor ya de fuera escuchan.

¿Eres una persona que se caracteriza por decir la verdad?

Sí.

Ahora con la verdad, si hay alguna posibilidad de alianza por ejemplo con Morena ¿le entrarías?

No.

¿Y con algún otro?

No, he dicho porque me gusta la forma cuando gobernaba Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, los partidos esencialmente son buenos fueron concebidos con la idea de hacer el bien en México de diferentes maneras, diferentes metodologías.

A excepción de Morena, fue concebido, desarrollado, creado y ejecutado pata que Andrés Manuel fuera presidente de la República, punto.

No tiene otro objetivo, no tiene ni identidad partidista la gente, no saben, ven a un dios y se le tiran y él decide que pasa en una parte y en la otra, en el Congreso y en la corte, hasta la Liga Mexicana del Pacífico decide que pasa, quien juega y quien no, entonces no de ninguna manera.

Pero con Alfaro veo de alguna manera la situación interesante cuando ha sido combativo y antepone primero que nada los intereses de Jalisco y se enfrenta en acción.

¿Por qué cree que puede ser un buen gobernador?

Porque tengo identificadas las oportunidades de Sonora, porque estoy preparado para hacer las cosas, porque entiendo las necesidades de la gente, porque sé cómo solucionar las necesidades reales de la gente, porque soy dedicado y con esmero, porque tengo ánimos, porque tengo coraje, carácter, porque me duele la situación en la que se encuentra Sonora.

¿Quién ha sido el mejor gobernador de Sonora?

Eduardo Bours Castelo.

¿Será mejor gobernador que él?

Por supuesto, y es lo que él espera que yo lo sea.

Su relación con Manlio Fabio Beltrones, ¿es amigo o enemigo?

Lo conozco, pero no es mi amigo ni mi enemigo.

¿Tiene algún enemigo en la política?

Tengo gente mal agradecida conmigo en la política.

¿Tiene amigos en la política?

Tengo muchos amigos en la política, pero tengo amigos que son profesores, que son doctores, que son periodistas, tengo amigos en muchas partes.

¿Cómo califica al Gobierno de Andrés Manuel del 1 al 10 en estos dos meses y días?

Yo lo tengo reprobado con 5, creo que el mensaje que ha estado mandando al combate a la corrupción es muy importante, eso de perdonar a cuanto delincuente, él no tiene la facultad de hacer eso no sé si realmente la Constitución le confiera la facultad de hacer eso.

En una sola palabra qué piensa Ricardo Bours de:

Claudia Pavlovivh

Gobernadora.

Ernesto Gándara

Amigo.

Eduardo Bours

Hermano.

Rodrigo Bours

Hermano.

Ana Guevara

Corredora.

Antonio Astiazarán

Amigo .

Andrés Manuel

Presidente de México.

PAN

Partido Político.

PRI

Partido Político.

Morena

Un engendro.

Cajeme

Un lugar ideal para vivir

Cuestionario de prouts:

¿Principal rasgo de su carácter?

Obsesivo.

¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

Lealtad.

¿Y en una mujer?

Lealtad.

¿Su principal defecto?

La obsesión.

¿Qué le gustaría ser de no ser político?

No soy político.

¿Entonces qué es?

Me gusta la política, pero soy padre de familia, esposo, empresario, soy muchas cosas.

¿Su héroe de la vida real?

Mi padre.

¿Tiene un lema?

El progreso está en la unión.

¿Su color favorito?

Este rojo, azul, eh no tengo ninguno.