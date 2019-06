Ricky Martin en contra de nueva ley de libertad religiosa en Puerto Rico

Miami, Florida.- El cantante Ricky Martin 'estalla' en las redes sociales, luego de que se aprobara el proyecto de la libertad religiosa en Puerto Rico.

Dicha ley permite a los empleados del Gobierno a no atender a los ciudadanos si sienten que van en contra de sus creencias o convicciones religiosas.

Publicó un texto en su cuenta de Instagram, acompañado de una bandera de la comunidad LGBTT y escribió:

Lo hace bajo una premisa que tergiversa el derecho constitucional a no discriminar por raza, sexo o creencia, y en su lugar, justificar una protección irracional a las convicciones religiosas de los empleados del Gobierno. De hecho, como miembro de la comunidad LGBTT me uno al coro de voces que afirman que nunca ha habido un consenso entre nuestra gente LGBTT para validar o legalizar el discrimen en contra nuestra”.



El Proyecto de la Cámara 2069, radicado por petición del Gobernador Ricardo Rosselló e impulsado por la Representante Charbonier, no es otra cosa que abrirle la puerta al odio hacia todo aquel o aquella que no comparta una misma ideología, que pertenezca a la comunidad LGBTT, o que incluso no sea del mismo color de piel, entre tantas otras manifestaciones discriminatorias. La libertad religiosa implica respetar al otro de la misma manera que respetamos a los demás".