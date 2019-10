Rodrigo Vidal exhibe a bar de Acapulco tras restringirle la entrada; asegura que lo discriminaron

Ciudad de México.- Rodrigo Vidal aseguró ser víctima de discriminación luego de que el pasado fin de semana decidiera festejar el cumpleaños de su madre en el famoso Baby ‘O’ de Acapulco.

Completamente denigrante e indignante el trato que nos dieron en el @babyoacapulco. Prepotencia y discriminación en su máximo grado. Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando. @profecomx @onudh_mx Nos dejaron en la calle”, denunció el artista a través de las redes sociales.

Llegamos desde las 11:30 de la noche, son las 2:20 de la mañana y no nos dejaron entrar. Dejaron entrar a todo mundo. No hay gente formada, no hay nadie... no hay forma de comunicarse, es indignante", agregó.