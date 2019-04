Rogelio Aboyte por moral no debería reclamar su cargo asegura diputado

Hermosillo, Sonora.- Es condenado a 15 meses de prisión por ingresar con un pasaporte falso a los Estados Unidos, de acuerdo a los documentos presentados en el Tribunal de Distrito de Tucson, el alcalde de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, quien se declaró culpable en enero de obtener el pasaporte usando el nombre de otra persona y de no revelar una condena por tráfico de cocaína en 2010 en el momento de su arresto, un "caso de total vergüenza para Sonora".

Aboyte Limón, fue arrestado el 27 de diciembre mientras usaba un pasaporte fraudulento para llevar a su familia a Disneyland. A través de un documento enviado desde donde se encontraba detenido, solicitó en enero separarse del cargo de alcalde durante 90 días, bajo el pretexto de que se encontraba enfermo y requería tratamiento médico en Tucson. Francisco Javier Gaxiola asumió como presidente interino de Bácum.

Ante esto el diputado de su distrito al igual de Morena, Héctor Raúl Castelo, asevera que es algo que veía venir.

Se le dio la oportunidad al exalcalde pero desafortunadamente cometió un error y él lo sabe, se le dio la oportunidad al cabildo, ayuntamiento a todos los autores políticos inclusive la ciudadanía tuvo la paciencia, cordura y tolerancia en todos los aspectos”.

El paso siguiente es que nosotros como Congreso del Estado, incluso la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, puede solicitar a la embajada que nos emitiera el veredicto final del caso, sin necesidad de pasarlo al pleno.”, señala el coordinador parlamentario del PAN, Gildardo Real.

Además indicó que, las existen dos caminos en este caso: uno, que el ayuntamiento haga la solicitud de que los diputados tomen la decisión de elegir a un sucesor y el otro es que el recinto legislativo cuenta con la facultad de poder hacer un trabajo de análisis entre los regidores y el sindico para poder decidir al nuevo alcalde, porque no cabe un lugar para nuevas elecciones, aunque Castelo Montaño, asegura que ellos solo entraran en caso de que el municipio entre en un plan de ingobernabilidad.

Por otro lado, el presidente del PRI Sonora, Ernesto De Lucas, les exige a los legisladores que no se hagan de la vista gorda y que no le saquen al tema, para atender esta vergüenza internacional que desató el ‘alcalde con licencia’.

Los sonorenses y particularmente la gente de Bácum, espera que este asunto se resuelva con prontitud, pues la vergüenza internacional que está causando este deplorable suceso, debe ser resuelto de manera inmediata”, calificó de Lucas.

Ante el suceso, el vicecoordinador parlamentario de Morena, Martín Matrecitos, mantuvo su postura que se apegaran estrictamente al marco jurídico y que no solaparán ni protegerán a nadie que se desvié de lo que diga la cuarta transformación. Y aunque desconoce lo que marca la Ley de si puede o no regresar a su cargo el legislador señala que por moral no debería de regresar.