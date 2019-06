'Roma' arrasa con 10 Premios Ariel; Yalitza Aparicio no gana como Mejor Actriz

Ciudad de México.- La famosa cinta Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, sigue cosechando éxitos y en la 61 entrega del Ariel, arrasó con 10 de los 15 premios a los que estaba nominada, entre ellos a Mejor Película, Dirección y Fotografía.

Por este último, el ganador del Oscar, quien estuvo ausente en la gala, envió un video agradeciendo el reconocimiento y lamentando no estar en lo que fue la primera entrega en Cineteca Nacional.

El lanzamiento de Roma en México no tuvo igual en ningún otro lugar del mundo, fue mi prioridad para asegurar el mayor número de salas independientes y eventos masivos al aire libre para poder abarcar la mayor cantidad de público”, señaló Cuarón.

Por ello me da una enorme tristeza no estar con ustedes esta noche, me siento honrado y quiero felicitar a todas las películas y amigos nominados por tener a una comunidad reconocida en el mundo por su fraternidad, solidaridad y generosidad”, agregó.