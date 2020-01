Samuel Cerda, la nueva cara del fisicoconstructivismo en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El deseo de sentirse saludable, aunado a la vanidad que pude provocar el tener un cuerpo 'marcado' fueron algunas de las principales razones por las que Samuel Cerda Cazarez decidió incursionar en el mundo del fisicoconstructivismo.

Su última competencia fue consagrarse en la primera edición de la Copa Bongos, la que ganó en la categoría de novatos en más de 75 kilogramos y también campeón absoluto de los novatos.Con el tiempo, este sentimiento lo llevó a forjarse nuevas metas en la práctica de esta disciplina.

A pesar de que sus inicios fueron solamente por recreación, Samuel se puso nuevas metas, y gracias a la ayuda de su entrenador, quien fue parte fundamental para que tomara el camino del fisicoconstructivismo, es que logró salir adelante en esta duro deporte.

Mi comienzo en el ámbito competitivo fue por mi primer entrenador Víctor Hugo Cuadras, él fue quien confió en mí, por mi potencial y mi disciplina. Y después de que lo comentamos, más o menos me gustó la idea, dimos inicio de la preparación”.

Samuel no tiene un día de descanso, ya que todas sus semanas son dedicadas al 100 por ciento al deporte y desde que se despierta hasta su hora de dormir las combina entre escuela, trabajo y entrenamiento.

Todos mis días son iguales, ya que de lunes a domingo después de levantarme y hacerme de desayunar, es hacerme las comidas del día, irme a la escuela y estar cuidando mis ingestas cada tres horas, al salir de la escuela me voy a entrenar. Ya por las tardes me dedico a trabajar que es ser entrenador personal en línea, prácticamente mi día es estar ocupado".

Toda persona tiene que dejar a un lado ciertas cosas de lado para llevar sus metas a cabo, y de igual manera lo tienen los deportistas como es el caso de Samuel, quien ha sacrificado mucho tiempo con sus seres queridos para poder llegar a ser un representante de Cajeme en el mundo del fisicoconstructivismo.

La mayoría de las veces he sacrificado estar con la familia, pues influye mucho esto de ser deportista de alto rendimiento, ya que tienes que estar pegado a los entrenamientos o que la familia no está acostumbrada al tipo de vida que lleva uno con la alimentación, por ejemplo y eso es parte de lo difícil de un deportista, no convivir con la familia que es de lo más importante para uno".