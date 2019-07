Savanna, la embarazada que murió desangrada luego de que le sacaran a su bebé del útero con un cuchillo

Estados Unidos.- En agosto de 2017, uno de los más brutales y sádicos asesinatos tomó lugar en el tercer piso de unos apartamentos ubicados en Fargo, Dakota del Norte.

Una mujer llamada Brooke Crews llevó con engaños a la entonces embarazada Savanna Greywind a su casa, usó un cuchillo de carpintería para cortarla de cadera a cadera, extrajo del útero a la bebé de ocho meses de gestación y permitió que la joven se desangrara hasta morir en su baño, para luego fingir que la recién nacida era su hija.

Casi dos años después de los espeluznantes hechos, Norberta Greywind, madre de Savanna y abuela de Haisley Jo, la pequeña que milagrosamente sobrevivió al horroroso episodio, compartió por primera vez los detalles de la muerte de su hija, un crimen que ella acusa no fue abordado por las autoridades como era debido, posiblemente, porque la fallecida joven era nativa americana.

Para Daily Mail TV, Norberta externó que el asesinato de su hija es un espantoso suceso que la dejó en estado de shock por cuatro meses y algo con lo que aún lidia en la actualidad.

Según describe el medio, el día en que le arrebataron la vida Savanna se mostró dudosa cuando su asesina, Brooke, le dijo que la necesitaba para que modelara un vestido por un proyecto de costura que tenía, para lo cual tenía que ir desde su apartamento al tercer piso en el que vivía Crews.

Ella (Savanna) me dijo: 'Mamá, ¿tú no crees que esta mujer (Brooke) esté loca, o sí?' Yo le dije: 'No, no creo'. Cuando subió las escaleras, me envió un mensaje para decirme que había ordenado pizza y que debía llegar pronto. Esa fue la última vez que supe de ella”, expuso Norberta en su doloroso relato.