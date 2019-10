¡Se cae el teatro! Video revela que José José repudiaba a Anel Noreña: "Fui su chequera"

Ciudad de México.- Tras una emotiva despedida de los restos de José José en la Ciudad de México donde una de las principales protagonistas fue su exesposa Anel Noreña, un polémico video vino a contrastar con estas imágenes.

En el clip, el fallecido artista criticó a Anel por declaraciones que ella hizo en su contra, y que solo demostraban que su relación estaba más que fracturada desde hace varios años.

Cuando yo me separé de la señora Anel, los dejé con su mansión en el Pedregal, con sus coches, le daba 10 mil dólares por mes en esa época”, dijo José José.

25 años trabajando, cuando el doctor me dijo que esa garganta tenía que descansar, dije, cuánto hay en el banco para poderme yo tomarme un año sabático, nada, no hay nada; se gastaron todo, y no se lo gastaron, la señora financió la obra de Pepe”, aseguró el artista.