Se filtra posible nombre de la precuela de 'Game Of Thrones'; su rodaje iniciará en junio

Estados Unidos.- Tras varias semanas de la culminación de Game Of Thrones, se reveló un posible título para la precuela de las tres series basadas en el famoso universo creado por George R.R Martin.

Los seguidores de la serie continúan expectantes a nuevas noticias sobre los nuevos proyectos basados en esta, y hoy por fin tienen la revelación de un posible título de la precuela.

Production Weekly informó que, la primera de tres nuevas series que prepara HBO, Bloodmoon, título que aún no ha sido confirmado, iniciará su filmación en junio y ya ha abierto paso a nuevas especulaciones entre el fandom pues la luna y la sangre son elementos muy significativos en los libros de George R.R. Martin.

Esta producción se situará varios milenios antes de la Guerra de los Cinco Reyes.

Y aunque este título ya está dando paso a especulaciones, se debe recordar que en muchas ocasiones producción los usa como cebos para distraer a los fans sobre el contenido real de las películas o series, por lo que no sería absurdo pensar que este título no sólo no sea definitivo sino que no signifique nada.

Este nuevo y primer proyecto será derivado del extenso universo de la saga Canción de Hielo y Fuego, el cual estará protagonizado por Naomi Watts y Josh Whitehouse.

Cabe destacar que al menos, otras dos producciones se unirán a Bloodmoon, que ya anunció el propio Martin, pero no secuelas ni spin-offs de otros personajes, tal y como indicó HBO.