Se unen dependencias y sociedad contra feminicidios

Hermosillo, Sonora.- Después de los recientes ataques a mujeres en un solo día, la sociedad lo calificó como ‘jueves negro’, pues se presentaron tres feminicidios y un ataque artero por la espalda a una cuarta, se ha destapado el problema del machismo y la brutalidad contra la mujer.

LOS ÚLTIMOS CASOS

La fiscal general de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, señaló los avances que han tenido las investigaciones.

El 23 de mayo en San Luis Río Colorado se reportó la desaparición de la niña Itzel Nohemí, de siete años de edad, a quien se le buscó durante siete días, pero fue encontrado su cadáver con ese mismo lapso de descomposición, debido a asfixia por sofocación y presentó arena en el conducto respiratorio de la nariz.



Hay un varón detenido, de 29 años de edad, era su vecino y está relacionado con una de las líneas de investigación por los delitos de feminicidio y violación agravada.

En Hermosillo, la universitaria Ámbar Dolores, de 20 años de edad, fue privada de la vida en su departamento de la colonia Ley 57, presentaba varias heridas de arma punzocortante y quemaduras en gran parte del cuerpo, siguiendo con la línea de feminicidio y probable violación.

En la misma ciudad de Hermosillo, el cuerpo de una mujer, de entre 30 y 35 años, aún sin identificar, fue encontrada en un lote baldío en la colonia Antorcha, ubicada al final del bulevar Lázaro Cárdenas, con heridas provocadas por arma de fuego.

En Navojoa resultó gravemente lesionada Elvia, de 50 años, quien a causa de un golpe en la cabeza con un bate que le propinó un hombre, luchaba por su vida, aunque después de una tomografía se determinó que no tendrá secuelas y está en recuperación. El imputado en la agresión fue detenido y continúan las pesquisas.

TAREA DE TODOS

Las corporaciones policiacas y de justicio harán su trabajo para impartir la justicia, pero se debe hacer un examen de conciencia de la manera en que los padres crían a sus hijos, consideró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Lo que más me preocupa es a quiénes estamos educando y qué es lo que está pasando en esta sociedad y no se vale decir, es el gobierno, es la sociedad o es no sé quien, somos todos y les pido a todos que participemos”, indicó.