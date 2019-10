Según testigo, así fueron los últimos minutos de vida de José José: "Estaba entubado en una cama de hospital"

Ciudad de México.- La especialista en reiki, Bárbara Reyes, fue la persona que estuvo presente momentos antes de la muerte de José José y ahora revela como fueron esos minutos del cantante.

El 28 de septiembre yo recibí un mensaje de Sarita donde me explica que su papá está muy malito, me explica que esta en el hospital y me fui con mi hijo, y cuando llegamos encontré a José entubado, con sus ojos cerrados y Sari me explicó que podía hablar, que él me escuchaba", dijo Reyes.