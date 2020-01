Selena Gomez abre su corazón, habla sobre su depresión y cómo la superó en video inédito

Estados Unidos.- En un video inédito por el lanzamiento de su tan esperado álbum, 'Rare', Selena Gomez habló como fue que superó sus problemas de salud mental, depresión y ansiedad, abriendo por completo su corazón ante la difícil situación que vivó en ese tiempo.

Selena confesó que a pesar de su tratamiento la depresión es algo con lo que continúa luchando y que ahora que está consciente de su problema y está rehaciendo su vida se siente "empoderada" y lista para avanzar.

Tenía baja autoestima, y eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que estaba sucediendo mentalmente. Mis altibajos eran realmente altos, y mis mínimos me sacarían por semanas", declaró Selena.

Afortunadamente la famosa intérprete de Wolves logró salir de sus más difíciles momentos gracias a que recibió la ayuda necesaria y ahora ve todo distinto, todo de una mejor manera y con 'Rare', su nuevo álbum, marcó su regreso a la música como una Selena llena de vida y actitud positiva.

Como bien se sabe la cantante le mostró partes del álbum a su amiga, Taylor Swift y a su madre, Andrea Swift, quienes derramaron lágrimas al escuchar su nueva música y ahora ella reveló cuales fueron las palabras de la cantante y actriz.

Recuerdo que Taylor Swift dijo cuando le toqué algunas de las nuevas canciones: 'Siento que estoy viendo quién eras antes de esto'. Eso me hace feliz. Me gusta sentirme como esa chica otra vez", reveló Gomez.

Gomez reveló que se siente tan nuevamente ella que desea regresar a la pantalla, ya sea en televisió o en cine, que sin duda serían altamente aceptadas por el público.

Tengo muchas ganas de hacer películas. Tengo tantas ganas de hacer televisión. Me parece que me veo demasiado joven, en la mayor parte del tiempo, o la gente no puede separar a los dos [la verdadera Selena de un personaje], lo que me desanima", confesó Selena.