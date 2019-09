Senador habla sobre el bienestar de los hijos; está acusado de violencia intrafamiliar

Ciudad de México.- El pasado domingo, Noé Castañón publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, casi un año después de tomar posesión como senador de la República por Movimiento Ciudadano en medio de protestas e impugnaciones.

Habla de la familia e insta a reflexionar sobre la educación de los hijos y a rectificar en caso de haber cometido errores, pero él mismo, está denunciado desde hace tres años por sustracción de menores y violencia intrafamiliar por parte de su exesposa, Mayte López.

El abogado penalista de la mujer, comentó:

Se demostró que no existe una alteración psicoemocional en los menores, que la señora no es generadora de violencia y se determinó por parte del Ministerio Público un no ejercicio de la acción penal ¿Qué es esto? Que la señora no cometió el ilícito”.