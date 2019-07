"Sentía su piel sudorosa y su aliento nauseabundo": Periodista revela que fue abusada sexualmente de niña

Bogotá, Colombia.- La periodista colombiana Vicky Dávila reveló este domingo, a través de su columna en la revista Semana, que fue abusada sexualmente por un familiar cuando era una niña.

Sentía su piel sudorosa y su aliento nauseabundo mientras su mano se deslizaba por debajo de mi vestido, entraba en mis pantaloncitos y me tocaba en donde mi mamá me había enseñado que nadie me podía tocar", dijo Dávila en un texto que tituló "A mí también me pasó".