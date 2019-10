Sergio Mayer revela que lo han amenazado de muerte y niega cobrar regalías de José José: "Yo le ayudé a pagar las medicinas"

Ciudad de México.- Sergio Mayer por fin aclaró el tema de las regalías digitales de José José, pues luego del fallecimiento del ‘Príncipe de la Canción’ se dijo que el ahora diputado federal era quien cobraba esta parte de los ingresos del cantante.

Asegurando que era la primera y última vez que hablaba del tema, Mayer explicó:

Ni siquiera era un negocio mío… mi propuesta que hice no nada más a Niurka, a José José, a muchos que no les voy a dar el nombre, se les hizo la propuesta de que a través de esta empresa, la empresa se me acercó y me propuso que lográramos evitar que se monetice dinero por la imagen del artista, “imagen” no por interpretación”.