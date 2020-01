Si habrá Un Desierto Para la Danza, pese a las preocupaciones de Producciones La Lágrima

Hermosillo, Sonora.- “Desdeñar los festivales como lo es Un Desierto Para la Danza, es no tener visión de lo que está pasando en el país, con un tejido social tan dañado”, aseveró Adriana Castaños, directora de Producciones La Lágrima. Siendo Sonora uno de los referentes de danza contemporánea. Castaños considera que de no realizarse o de seguir con la misma mala organización hay consecuencias graves que van a impactar en el público y la sociedad.

Público sufrirá los daños

Estos festivales son ventanas a otras formas de ver el mundo, a otra relación y sobretodo son encuentros de un público en un lugar donde se reúnen a verse, lugares de afecto y de reconocimiento”. Consideró que por otro lado hay una comunidad dancística agrupada por estudiantes, diseñadores, profesionales que han estado al tanto y que el desierto ha nutrido la práctica para la comunidad.



Y por último es democratizar y visibilizar otras oportunidades artísticas de la región que es necesario y es una obligación de las instituciones públicas de cultura”.



Un Desierto Para la Danza, lleva 27 ediciones realizándose y es una muestra de danza contemporánea que invita grupos de danza locales, regionales e internacionales que estén inscritos en la Red Noroeste de Festivales de Danza conformada por los festivales de Ensenada, Tijuana, Mexicali y Sinaloa.



La compañía envió una carta al director General del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), para solicitar una respuesta con base en la organización, sin embargo, los artistas declaran que a 6 días de haber emitido el comunicado, no han recibido una respuesta de Mario Welfo Álvarez Beltrán. El día 22 de enero TRIBUNA consultó al director del ISC para obtener su versión de los hechos. Welfo aseguró que la carta no le había llegado el 17, sino hasta ese mismo día. Sin embargo, Producciones La Lágrima se comunicó con TRIBUNA para dar seguimiento a su petición y mostró evidencia de que la carta fue sellada como recibida el mismo día que se entregó (17 de enero).

El 17 de enero fue la inauguración del Festival Alfonso Ortiz Tirado

Castaños mencionó que la solicitud que se hace es para conocer qué está pasando. “Nos tocaba como grupo anfitrión y pedimos como en todos los años que se hace, una reunión con el director del instituto para ver la organización, para no caer en la misma desorganización que el año pasado.

Explicó que fue el grupo Antares quien organizó el festival pasado y “sufrió” pues “a ellos les tocó que no pagaron los honorarios hasta octubre” casi 5 meses después de haber concluido el festival.

Señaló que la coordinadora de la danza, Carolina Ferrá, no pudo conseguir la cita con el director de Cultura. “Tengo entendido que a ella tampoco la recibió y pues frente a eso no sabemos nada a pesar de haber colaborado antes con el instituto”.

En términos del presupuesto no es la primera vez que el ISC y creo que eso habla de una mala planificación de una mala coordinación, decir ahorita que se cerró una fuente bueno ¿porque ahorita? Si sabes desde cuatro años que se realiza”. Castaños consideró que hay un discurso inconsistente por parte de las autoridades.



“Desde hace meses el ISC trabaja en la gestión presupuestal los tiempos procesos y mecanismos son propios y exclusivos de la institución y del propio Gobierno del Estado no de terceros. Respecto a que el instituto no atiende no recibe y no dialoga con la compañía que dirige Adriana a través de su departamento de danza se intentó entablar diálogo para el seguimiento en varias ocasiones desde el pasado pero ella solo quiere hablar con el director, el área de danza es el vínculo más cercano con el gremio. El ISC desde el pasado mes de noviembre mantiene diálogo con el Palacio Nacional de Bellas Artes para que através de su coordinación nacional de danza se logre proyectar mejorar y concretar la edición del desierto para este año”.