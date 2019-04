“Si no puede con el paquete que se vaya”: Quieren a Jesús Ochoa fuera de la ANDA

Ciudad de México.- Luego de los disturbios ocurridos en la asamblea de la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) celebrada este fin de semana en el Teatro Jorge Negrete, más actrices se han sumado a la petición que hizo Cynthia Klitbo para votar por la destitución de Jesús Ochoa, quien está al frente del sindicato como secretario general.

Según reportajes del programa De Primera Mano, durante la controversial reunión de los agremiados Cynthia, quien se desempeña como secretaria de Previsión Social, denunció irregularidades en la dirección de Ochoa.

En unos audios difundidos por el espacio televisivo se puede apreciar que la actriz acusa al secretario general de la ANDA de ser “prestanombre” de los actores Felipe Nájera, Floribel Alejandre y Alfredo Barrera.

La prueba está en la cantidad de documentos que tengo firmados por ausencia, yo no me considero traidora, ningún movimiento. Yo tomé este cargo y me responsabilicé, y esa era mi obligación para el movimiento y para todo el sindicato”, se escucha que indica Klitbo.

De acuerdo con De Primera Mano, la actriz también denuncio un gasto de 700 mil pesos en ‘situaciones innecesarias’, esto cuando los hospitales de la ANDA están ‘desamparados’.

Además de señalar otros aspectos con los que no está de acuerdo, en los audios se escucha que la secretaria de Previsión social, “todo defender los bienes de este sindicato”, consigna a Jesús Ochoa y a los otros actores mencionados.

A la par de las acusaciones, la asamblea de la ANDA se convirtió en todo un escándalo tras la difusión de un video en el que se ve a Jesús Ochoa y al actor Fernando Larrañaga forcejear por un micrófono, momento tras el cual Larrañaga termina con un golpe. Mientras algunos actores acusan a Ochoa de haber golpeado a su compañero, otros indican que fue un incidente resultado del forcejeo.

Jesús Ochoa se pronunció sobre lo ocurrido en la asamblea a través de un comunicado, en el cual indició que lamentaba los hechos violentos y que la sesión se había suspendido debido a la imposibilidad de lograr la seguridad por las condiciones que se vivieron al interior del Teatro Jorge Negrete.

Ahora, Laura Zapata y Lilia Aragón son dos de las actrices que se han manifestado a favor de destituir a Ochoa, además de opinar sobre el incidente entre el ‘Choby’ y Fernando Larrañaga.

Se consignó a Jesús Ochoa, lo quieren bajar ya, definitivamente… a Jesús Ochoa, Felipe Nájera, a Floribel Alejandre y al compañero Barrera, que son los que desde hace más de dos años estamos trabajando para que no estén en la ANDA, para que no metan la mano en la ANDA. Yo creo que ya llegó el límite de alguna manera y se pidió ya definitivamente el cambio”, dijo Laura Zapata en entrevista con De Primera Mano.

Zapata indicó que dentro del sindicato se nombró a un jurado popular conformado por cinco actores que conocen el estatuto de la ANDA, quienes determinarán si procede o no la destitución de Jesús Ochoa.

Por su parte, Lilia Aragón también habló sobre el tema y señaló haber sido agredida verbalmente por el actor.

La agresión verbal que me hizo el señor Ochoa, que no puedo llamar compañero, y me dijo que si yo sostenía lo que había dicho en el escenario. Lo que dije en el escenario es que no se puede permitir, que me siento profundamente avergonzada, de que un secretario general se suba a un escenario que es el de una asamblea de esta índole a hacer chistes y chistoretes. Si no puede con el paquete que se vaya”, sentenció Aragón, además de describir a Ochoa como un hombre violento.