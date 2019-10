Silvia Pinal elige a Michelle Salas para dar solución a los problemas entre Frida Sofía, 'La Guzmán' y Sylvia Pasquel

Ciudad de México.- Debido a que en los últimos meses toda la dinastía Pinal ha protagonizado diversos escándalos por sus diferencias, Silvia Pinal, quien se había mantenido al margen de la escandalosa situación, rompió el silencio.

Como se recordará, Frida Sofía utilizó sus redes sociales para poner en evidencia los conflictos al interior de la familia Pinal además de que reveló que no tenía una buena relación con Michelle Salas.

Tiempo después se reveló que Frida Sofía tenía un conflicto con Sylvia Pasquel, y a las pocas semanas también salió a la luz que la joven modelo tenía un distanciamiento con su madre, Alejandra Guzmán.

Mientras que Enrique Guzmán se había mantenido apoyando a su nieta Frida, sin embargo, hace algunas semanas todo cambió y le dio la espalda a la también cantante.

Ahora, Silvia utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a toda la dinastía y sobre todo a su nieta, Michelle Salas, a quien considera como la indicada para solucionar los problemas entre la familia.

Estoy aquí porque me han pedido que haga yo un comentario. Si me interesa hacer un comentario porque últimamente las cosas en mi casa, en familia, están muy inseguras, muy difíciles, muy raras y de pronto tengo cosas que nunca he tenido y me faltan cosas que nunca me han faltado”.